Политолог Живов объяснил, почему Подоляк публично требует ядерного разоружения России

Заявления украинских официальных лиц о необходимости ядерного разоружения РФ имеют одну задача — поднять боевой дух собственных граждан и деморализовать россиян. Несмотря на то, что сценарий, озвученный Михаилом Подоляком, выглядит фантастично, не стоит относиться к такой риторике халатно. Мораль общества не менее важна, чем количество вооружений на поле боя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.
Вчера, 5 декабря, советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может гарантировать безопасность России в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия. Соответствующий договор о денуклеаризации он предложил подписать в Будапеште (саркастически намекая на Будапештский меморандум 1994 года).
«Россия традиционно недооценивает роль морального состояния народа и армии в боевых действиях. И этот политический троллинг Подоляка — это такая хулиганская выходка. Которая нацелена на то, чтобы завести украинское общество и деморализовать российское. Как хулиган заводит себя перед дракой. И эта "большевистская смелость", с которой действуют украинцы, она, безусловно, дает свои результаты. Я подчеркну одну крайне важную мысль, которую в России недооценивают. У Советского Союза в 1991 году был самый мощный в мире флот, 25 тысяч танков, ракеты, самолеты и все что угодно. Но Советский Союз исчез с карты земного шара, потому что никто не был готов в эти железные машины сесть и защищать союз, в том числе от внутренних врагов. Почему? Потому что рухнули моральные авторитеты, устои, идеология и так далее. Поэтому, в конечном счете, мораль сильнее пушек. И именно в эту точку они и бьют. Понимая, что здесь у нас есть определенная слабость», — высказал свою позицию эксперт.
При этом политолог отметил, что для воплощения в жизнь сценария Подоляка каких-либо предпосылок нет. Скорее это попытка усилить медийный эффект от недавних атак на российскую военную инфраструктуру.
«Такую цель, как отказ России от ядерного оружия, можно реализовать только в случае, если в России будет какая-то катастрофическая внутриполитическая трагедия, которая приведет к власти самых отъявленных мерзавцев. Только в таком случае это возможно. А пока это, конечно, "политический троллинг" на фоне относительно успешных диверсий на российских военных аэродромах», — заключил он.
Отметим, что таким образом Киев вполне может купировать негативный информационный эффект от недавних заявлений Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ. Все тот же Подоляк уже опровергал озвученную ею цифру потерь в 100 тысяч военнослужащих. Советник президента заявил, что цифра явно завышена и реальные потери якобы не превышают 10-13 тысяч бойцов.