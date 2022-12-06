Политолог Живов объяснил, почему Подоляк публично требует ядерного разоружения России

Заявления украинских официальных лиц о необходимости ядерного разоружения РФ имеют одну задача — поднять боевой дух собственных граждан и деморализовать россиян. Несмотря на то, что сценарий, озвученный Михаилом Подоляком, выглядит фантастично, не стоит относиться к такой риторике халатно. Мораль общества не менее важна, чем количество вооружений на поле боя. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Алексей Живов.