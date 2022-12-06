Форум TRANSTEC в Петербурге собрал более 1,5 тысячи участников из сферы логистики

Бизнес-форум TRANSTEC 2022, предназначенный для специалистов в сфере логистических технологий, прошел в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря. За это время его участниками стали более 1,5 тысячи человек.
Среди гостей присутствовали 400 делегатов, представляющих различные организации, и 70 участников VIP-статуса. На мероприятии под названием «Технологии мобильности логистики в системе международных транспортных коридоров» были представлены такие ведущие отраслевые игроки из России, как ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот» и АО «Федеральная грузовая компания». К ним присоединились партнеры из Белоруссии, Германии, Индии и ряда других стран.
Одной из главных тем обсуждения стало выстраивание логистических процессов в новых условиях. Многие компании поднимали вопрос организации бесперебойности поставок товаров и услуг для потребителей. Впервые на форуме также присутствовали представители петербургских вузов профильного направления.