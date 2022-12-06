Востоковед Котков: Запад хочет захватить Монголию, прикрываясь Чингисханом

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, политолог, востоковед Кирилл Котков рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», как западные страны используют сырьевой характер экономики Монголии для разжигания протестов в стране.
В Улан-Баторе третий день проходят многотысячные протесты против коррупции перед Дворцом правительства. Поводом для возмущения граждан послужили сообщения о краже 6,5 миллиона тонн угля почти на 2 миллиарда долларов. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86% всего экспорта страны. При этом в Китае казнили чиновников, которые были причастны к краже угля из Монголии, а Пекин отправил премьер-министру Монголии Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ список из монгольских политиков, причастных к коррупционному делу.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока, политолог, востоковед Кирилл Котков считает проходящие в Монголии протесты естественным политическим процессом для страны, в которой присутствуют демократические институты сменяемости власти. По его словам, проблемой Монголии является только то, что существующие Народная революционная и Демократическая партии не выработали механизмов для решения политических кризисов.
«То, что произошло сейчас, это не первый протест в новейшей истории Монголии. Просто этот протест стал наиболее массовым и ознаменовался попыткой захватить здание правительства», — пояснил Кирилл Котков.
Основной проблемой Монголии, по словам эксперта, является сырьевой характер ее экономики. Как и любая рентная экономика монгольская не защищена от таких сопутствующих ей болезней как коррупция. Этим, считает политолог, и пользуются западные спецслужбы, стремящиеся посеять хаос в дружественном РФ и Китаю государстве.
«Западные спецслужбы умеют, улучив момент и кинув спичку, разжигать протесты. Но не они создают топливо для этих протестов. Что в Китае, что на Украине в 2014 году, что в Монголии условия для протеста созданы усилиями местной власти, слабостью которой является рентная экономика, провоцирующая на коррупцию», — заявил Кирилл Котков.
Западные страны, рассказал востоковед, активно работают над тем, чтобы привести к власти силы, настроенные антироссийски и антикитайски. Эту задачу, по его словам, решают множество прозападных некоммерческих организаций, основные усилия которых направлены на так называемую чингисханизацию Монголии.
«Все началось с благих намерений создать новую идеологию для Монголии, в качестве этой идеологии был поднят на щит образ Чингисхана, история монгольской империи, естественно, в том виде, какой написали историки, но без помощи западных стран тут дело не обошлось», — отметил Кирилл Котов.
Президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин считает национальный вопрос опробованной Западом методику государственных переворотов. По его словам, именно с подачи Запада Украина взяла курс на «бандеровизацию» своей истории, отвергая связь с Русским миром. В отношении Монголии Запад тоже может включить радикальные националистические проекты, чтобы разрушить мостик торговли между Китаем и Россией, отметил Юрий Самонкин.
Политолог считает, что монгольские власти допускают те же ошибки, что ранее допустило правительство Виктора Януковича, играя в демократию и давая разгул националистическим силам. По его мнению, если полиция не будет пресекать протесты, Запад задействует те же технологии, которые привели к государственному перевороту на Украине. Что поставит, по его словам, острым вопрос о сохранении суверенитета Монголии.
Кирилл Котков считает развитие националистических идей опасным для Монголии. По его мнению, если в Монголии придут к власти политические силы, настроенные антикитайски и антироссийски, это будет концом независимости этой страны, которая мечтает стать азиатской Швейцарией.