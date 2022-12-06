Нигерия потеряет 23 миллиарда долларов в 2023 году из-за хищений нефти

Ранее власти Нигерии сообщили, что страна столкнулась с дефицитом топлива. По предварительным оценкам, запасов бензина в государстве хватит на 32 дня. Правительство отказалось брать на себя ответственность за кризис и обвинило в проблеме национальную нефтяную компанию (NNPC).