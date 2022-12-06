Нигерия потеряет 23 миллиарда долларов в 2023 году из-за хищений нефти

Абуджа, 6 декабря. Советник по национальной безопасности Нигерии генерал-майор Бабагана Монгуно сообщил, что государство потеряет 23 миллиарда долларов США в 2023 году, если кражи нефти не прекратятся.
Чиновник заявил об этом на специальной комиссии по расследованию хищений сырья. Он выразил обеспокоенность тем, что республика не реализует потенциал природных богатств в полной мере.
Ранее власти Нигерии сообщили, что страна столкнулась с дефицитом топлива. По предварительным оценкам, запасов бензина в государстве хватит на 32 дня. Правительство отказалось брать на себя ответственность за кризис и обвинило в проблеме национальную нефтяную компанию (NNPC).
Кроме того, подпольная деятельность радикальных группировок в республике подрывает экономику державы. Радикалы наладили нелегальную разработку месторождений черного золота с целой сетью заводов и добывающих предприятий. Подробнее о проблеме читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.