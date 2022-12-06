Дочь Заворотнюк заверила, что ее онкобольная мать остается красавицей

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк остается красавицей, несмотря на онкологическое заболевание. Об этом рассказала дочь актрисы — модель и блогер Анна Заворотнюк.
После новостей о тяжелом недуге артистка ни разу не появлялась на публике. СМИ и поклонники распространяют разные слухи о ее внешности. Писали, что онкобольная Заворотнюк якобы набрала лишний вес и потеряла волосы.
Однако дочь звезды кино и сериалов заверила, что ее мать не лишилась красоты. По словам модели, она и рядом не стоит с актрисой, поэтому не способна ее затмить.
«Она невероятная красавица», — рассказала Заворотнюк-младшая в соцсетях.
Напомним, о болезни звезды «Моей прекрасной няни» стало известно летом 2019 года. С тех пор в Сеть ни разу не попадали фото или видео с актрисой.
В последний раз Заворотнюк выходила в свет весной 2019 года. Артистка приехала на открытие ювелирного магазина в Армении. Тогда знаменитость выглядела абсолютно здоровой и пребывала в хорошем настроении.