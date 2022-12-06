Экс-сотрудник ГИБДД получил условный срок за 41 взятку на 47 млн рублей в Ленобласти

В Ленобласти перед судом предстал бывший автоинспектор. Он признан виновным в систематическом взяточничестве, но остался на свободе, сообщила региональная прокуратура.
Следователи доказали, что 43-летний фигурант в течение почти полутора лет брал деньги от граждан и организаций, которые занимались транспортными перевозками грузов.
Виновник получил 41 взятку. Сумма криминального дохода составила 47 миллионов рублей. По некоторым данным, в преступлении были замешаны и другие автоинспекторы, а также сотрудники Ространснадзора.
Подсудимый признал вину в коррупции. Его приговорили к шести годам лишения свободы условно. Он обвязан выплатить штраф в размере 9 миллионов рублей.