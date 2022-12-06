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Экс-сотрудник ГИБДД получил условный срок за 41 взятку на 47 млн рублей в Ленобласти

Происшествия
Экс-сотрудник ГИБДД получил условный срок за 41 взятку на 47 млн рублей в Ленобласти

В Ленобласти перед судом предстал бывший автоинспектор. Он признан виновным в систематическом взяточничестве, но остался на свободе, сообщила региональная прокуратура.

Следователи доказали, что 43-летний фигурант в течение почти полутора лет брал деньги от граждан и организаций, которые занимались транспортными перевозками грузов.

Виновник получил 41 взятку. Сумма криминального дохода составила 47 миллионов рублей. По некоторым данным, в преступлении были замешаны и другие автоинспекторы, а также сотрудники Ространснадзора.

Подсудимый признал вину в коррупции. Его приговорили к шести годам лишения свободы условно. Он обвязан выплатить штраф в размере 9 миллионов рублей.
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