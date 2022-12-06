Вучич исключил изменение позиции Сербии по санкциям против России

Сербия не намерена менять свою позицию по вопросу о санкциях против России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
Глава государства прокомментировал декларацию по итогам саммита ЕС – Западные Балканы в Албании, которая предусматривает введение антироссийских санкций. По словам политика, Белград не против того, чтобы в документе указали его отказ от ограничительных мер.
«Это вопрос уважения к нам, к тому, через что мы прошли девять лет под санкциями, и видели, что они не приносят ничего хорошего народу, и мы не будем участвовать в этой политике», – сказал Вучич.
Президент добавил, что позиция Сербии является данностью. Кроме того, не следует сердиться при упоминании этого факта.