Ведущий Норкин рассмешил зрителей пошлым анекдотом о логике «содержавшей» СССР Вайкуле

Заявление советской артистки Лаймы Вайкуле о том, что она якобы «содержала весь СССР», вдохновило телеведущего Андрея Норкина на пошлый анекдот, который поразил публику. Шутка прозвучала в рамках программы «Место встречи».
Норкин отметил странную логику в выдумках известных личностей, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Комментируя ситуацию, он вспомнил смелый анекдот о сложностях в покупке мужской обуви.
«История про логику в рассуждениях. Семейная пара пытается купить мужу ботинки в магазине. Пытается, потому что нет размеров. 44-й померил – малы, 45-й, 46-й – малы. Продавщица говорит: "Знаете, у нас более крупных размеров нет". Жена говорит: "Господи, что же за ноги у тебя такие, никакой обуви не найдешь". "Кать, ты же знаешь, я все детство в деревне босиком пробегал, вот они и выросли". "Лучше бы без трусов бегал в деревне своей"», — сказал ведущий, рассмешив зрителей.
Ранее слова Вайкуле о Советском Союзе прокомментировал певец Игорь Наджиев. По его словам, подобные высказывания вызывают лишь смех.