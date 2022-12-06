Американского конгрессмена обвиняют в тайных сделках с Венесуэлой

Вашингтон, 6 декабря. Бывший конгрессмен от штата Флорида стал фигурантом уголовного дела из-за тайных связей с правительством Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Республиканец Дэвид Ривера был арестован в аэропорту Атланты. Прокуратура обвиняет экс-законодателя в лоббировании интересов правительства Николаса Мадуро. При этом он действовал в качестве лоббиста иностранного правительства без надлежащего оформления. Всего Ривере предъявлены обвинения по восьми статьям.
По версии обвинения, весной 2017 года с Риверой, который имеет тесные связи с влиятельным республиканским сенатором Марко Рубио, связались представители государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Они предложили бывшему конгрессмену 50 миллионов долларов за организацию переговоров между чиновниками правительства Мадуро и сотрудниками администрации Дональда Трампа. Основной целью венесуэльской стороны являлось улучшение отношений с США и снятие со страны экономических санкций. Официально сотрудничество с Риверой было оформлено как консультативная помощь по улучшению имиджа PDVSA в США.
В течение нескольких лет экс-конгрессмен организовал несколько встреч между представителями Каракаса и Вашингтона, которые проходили в Далласе, Нью-Йорке и Вашингтоне. Как отметили следователи, чтобы скрыть характер своей деятельности, в переписке Ривера называл Мадуро в «водителем автобуса», конгрессменов – «Сомбреро», а миллионы долларов – «дынями».
Следователи сообщили, что в июле 2017 года Ривера отправил текстовые сообщения неназванному сенатору США перед ключевой встречей в Белом доме, где, как он надеялся, законодатель обсудит с Трампом возможную сделку по урегулированию политического конфликта в Венесуэле.
«Помните, что США должны содействовать, а не просто поддерживать решение путем переговоров», — написал он.
Негласные усилия Риверы оказались в поле зрения правоохранителей после того, как в 2020 году американская «дочка» PDVSA — компания PDV USA, которая к тому времени контролировалась командой Хуана Гуайдо — подала на Риверу в суд из-за ненадлежащего исполнения контракта. Адвокаты PDV USA указали, что компания экс-конгрессмена Rivera Interamerican Consulting нарушила условия контракта, который сам по себе имеет признаки фиктивного.
В свою очередь Ривера подал встречный иск с требованием оплатить его услуги в полном объеме, поскольку он получил только аванс в размере 15 млн долларов.
Фактически «работа» лоббиста завершилась в 2019 году, когда администрация Трампа признала законным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо и усилила санкционное давление на правительство Николаса Мадуро.
Следствие считает, что деятельность Риверы была тесно скоординирована с Раулем Горрином — венесуэльским медиамагнатом, который был обвинен в США в отмывании денег. До конца 2018 года Горрин жил во Флориде и зарекомендовал себя миротворцем, который занимался вопросами урегулирования политического кризиса в Венесуэле и работал над улучшением отношений Каракаса и Вашингтона. В то время как Ривера работал с Венесуэлой, телевизионная сеть Горрина наняла связанного с Трампом лоббиста Брайана Балларда, чтобы якобы изучить возможности для расширения контактов с администрацией Белого дома.
Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, основная заинтересованность американских лоббистов, которые выступают за диалог с Венесуэлой, касается долговых облигаций принадлежащей PDVSA нефтеперерабатывающей компании Citgo на сумму 2,8 миллиардов долларов. Фирма владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и 48 нефтяными терминалами в США и контролировала до 10% рынка топлива в Соединенных Штатах.
В ноябре 2017 года правоохранительные органы Венесуэлы арестовали шестерых топ-менеджеров Citgo за подготовку сделки по продаже компании за 4 млрд долларов. Среди потенциальных покупателей фигурировал американский инвестиционный фонд Apollo Global Management.
Необходимо отметить, что еще в 2016 году правительство Венесуэлы передало 49,9% акций Citgo российской компании «Роснефть» в качестве обеспечения кредита, который российская сторона предоставила Каракасу.
Это вызвало бурную реакцию в Вашингтоне. По словам сенатора Роберта Менендеса, в случае передачи «Роснефти» акций Citgo, Россия сможет взять под свой контроль часть нефтяной сети США.
«Я могу заверить вас, что этот вопрос, как и любой другой, имеющий отношение к национальной безопасности, будет рассмотрен Комитетом по иностранным инвестициям. Когда придет время, я будут рад обсудить эту тему в конфиденциальном режиме», — заявил тогдашний министр финансов США Стивен Мнучин.
Расставить все точки над «i» могут заявления Дэвида Риверы, который сообщил журналистам, что получал платежи от топ-менеджеров Citgo, которые участвовали в подготовке компании к продаже.
«Спросите шестерых парней из Citgo. Они руководили всей этой операцией, включая все деньги, в координации с венесуэльской оппозицией, включая Леопольдо Лопеса. Это все, что я знаю», — сообщил он.
Кроме того, стало известно, что компания пожертвовала 500 тыс. долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа.
Таким образом руководство Citgo в сотрудничестве с американскими лоббистами и представителями оппозиции Венесуэлы под прикрытием переговоров могло попытаться «порешать» собственные вопросы. Если бы это удалось, то все заинтересованные стороны достигли своих целей.
Тема переговоров окончательно заглохла после признания США Хуана Гуайдо и введения санкций в отношении правительства Венесуэлы, в январе 2019 года. В результате возможности Citgo по обслуживанию долгов значительно ухудшились, поскольку доходы компании выводились на специальный «защищенный счет». В 2020 году компания получила кредит от группы частных инвесторов, залогом под который стали 50,1% акций фирмы.
Тем не менее стоит отметить, что вопросы к Ривере у американского правосудия возникли не из-за самого факта организации закулисных переговоров с Венесуэлой, а из-за того, что он не получил официальный статус иностранного агента.