Американского конгрессмена обвиняют в тайных сделках с Венесуэлой

Следствие считает, что деятельность Риверы была тесно скоординирована с Раулем Горрином — венесуэльским медиамагнатом, который был обвинен в США в отмывании денег. До конца 2018 года Горрин жил во Флориде и зарекомендовал себя миротворцем, который занимался вопросами урегулирования политического кризиса в Венесуэле и работал над улучшением отношений Каракаса и Вашингтона. В то время как Ривера работал с Венесуэлой, телевизионная сеть Горрина наняла связанного с Трампом лоббиста Брайана Балларда, чтобы якобы изучить возможности для расширения контактов с администрацией Белого дома.