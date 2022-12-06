Как разумное потребление может вытянуть вас из финансовой ямы

Что такое разумное потребление и можно ли, придерживаясь его, навести порядок в финансах?
Принцип разумного или осознанного потребления означает отказ от спонтанного (эмоционального) приобретения промышленных товаров, продовольствия и услуг, а также контроль и полезную утилизацию производимых человеком отходов.
Многие люди, которые уже пришли к разумному потреблению, утверждают, что им удалось освободиться от власти вещей, расхламить жилище и даже разделаться с кредитами. И всего-навсего, утверждают такие счастливчики, необходимо решительно придерживаться ряда принципов.
Анализируйте свое потребление
На путь контроля своей жизни всех приверженцев разумного потребления направили какие-то уникальные истории и инсайты. Одних заинтересовала история одинокого банана, который никто не купит в магазине, а также неразумное количество испорченных и выброшенных продуктов у себя дома. Другим постоянно мешали в квартире какие-то коробки с вещами. Третьи взялись за сортировку мусора и поняли, что основной объем отходов составляют упаковки от продуктов.
Как бы то ни было, путь в разумное потребление начался с анализа покупок. Зачем покупать два-три банана, отрывая их от связки, если можно взять столько же уже отдельно лежащих плодов? Зачем делать стратегические запасы пресловутой гречки, которая неизбежно со временем станет пристанищем жучков, если можно купить всего одну пачку, которой хватит на пару кастрюль гарнира? Зачем брать молоко подороже в пластиковой бутылке, которая потом займет слишком много места в ведре, если есть возможность купить на разлив и дешевле? Зачем вам, условно говоря, две «вечные иглы для примуса» по акции, если вы и одну вечность жить не собираетесь?
Покупать нужно лишь то, что соответствует вашим потребностям здесь и сейчас.
Разгрузите свою жизнь от ненужного хлама
Стоит перебрать шкафы и кладовки у себя дома, чтобы выбросить очевидно ненужное старье, от коего вам жаль избавиться уже лет десять, но в течение этого срока вы ни разу о нем не вспомнили. Параллельно откладывайте вещи хорошего качества, которые могут пригодиться пользователям онлайн-досок объявлений и «блошиных» пабликов в соцсетях.
Зачем вам десяток новых комплектов постельного белья, если те три, которыми вы пользуетесь постоянно, еще довольно крепкие? Велосипед, который не покидал балкона последние пять лет, явно порадует ребенка из небогатой семьи, а горшки для рассады — дачницу из соседней квартиры. Зачем вам два шкафа костюмов и платьев, если вы наряжаетесь раз в год, а на работу все время таскаете пару джинсов и блузок? Если что-то действительно понадобится, вы все равно пойдете в магазин, а не будете выбирать из имеющегося. Так продайте излишки в интернете тем, кто давно хотел такое. Тот же фокус можно провернуть и с избытком мебели или посуды.
Вы сразу почувствуете, насколько легче стало дышать в доме, а также что чувство вины за избыток ненужных вещей ушло. Ну, а если вам очень захотелось новый гаджет, продайте старый и добавьте недостающее к вырученной сумме. Не копите старье.
Отдавайте предпочтение долговечному
Вещи, купленные к одному дню или моменту, неизбежно вновь зависнут у вас в чемоданах, антресолях и кладовках. Даже если вы собираетесь на судьбоносное свидание, выбирайте новый наряд так, чтобы затем носить его в повседневности. Ну, а если речь идет о платье невесты, то его сегодня можно взять недорого в аренду, а не тратить огромные суммы на то, что потом полжизни будет пылиться неизвестно где.
То же самое касается продуктовых пакетов. Вы удивитесь, сколько денег тратите ежемесячно, на то, что в итоге очень непросто правильно утилизировать. Обзаведитесь компактно складывающимися текстильными сумками-шоперами и носите с собой. Даже если они порвутся, их можно зашить и использовать дальше.
Вкладывайте не в вещи, а в себя
Вы будете приятно удивлены, как много денег удастся экономить благодаря осознанному потреблению. Став свободными от навязываемых вам маркетологами покупок, вы перестанете брать кредиты и сумеете быстрее вернуть уже имеющиеся. Кроме того, вы обнаружите, что можете себе позволить путешествия, обучение, платную медицину и многое другое.
Ранее ФАН приводил мнение директора маркетингового агентства о том, чего нельзя делать во время онлайн-шопинга.