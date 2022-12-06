Как разумное потребление может вытянуть вас из финансовой ямы

Зачем вам десяток новых комплектов постельного белья, если те три, которыми вы пользуетесь постоянно, еще довольно крепкие? Велосипед, который не покидал балкона последние пять лет, явно порадует ребенка из небогатой семьи, а горшки для рассады — дачницу из соседней квартиры. Зачем вам два шкафа костюмов и платьев, если вы наряжаетесь раз в год, а на работу все время таскаете пару джинсов и блузок? Если что-то действительно понадобится, вы все равно пойдете в магазин, а не будете выбирать из имеющегося. Так продайте излишки в интернете тем, кто давно хотел такое. Тот же фокус можно провернуть и с избытком мебели или посуды.