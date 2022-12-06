Рябков: Россия обеспечит бюджетные поступления от нефти даже с потолком цен

Российская экономика приспособится к потолку цен на нефть, а дефицита топлива на Западе только усугубится. Планы тех, кто, рассчитывает ущемить интересы РФ, потерпят неудачу, подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат, комментируя вступление в силу санкционных ограничений в отношении российской нефти, выразил уверенность, что они лишь создадут новые издержки для Запада. В то же время дружественные Москве государства не почувствуют негативного эффекта.
Экономические возможности РФ не сузятся, а бюджетные поступления будут обеспечены, заверил Рябков.
Россия не станет принимать условия, которые ей диктует США в сфере торговли нефтью, приводит слова официального представителя Кремля Дмитрия Песков, «ФедералПресс».