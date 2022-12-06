Американка скончалась от ожогов после попытки отпугнуть насекомых

Жертвой трагедии стала 36-летняя жительница штата Флорида. Она разожгла костер, чтобы отпугнуть насекомых, и решила налить в него бензин. Внезапно канистра воспламенилась и взорвалась прямо у нее в руках. Пламя охватило женщину, которая в панике стала кататься по земле.