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Американка скончалась от ожогов после попытки отпугнуть насекомых

Происшествия
Американка скончалась от ожогов после попытки отпугнуть насекомых

Женщина решила отпугнуть насекомых огнем и получила смертельные ожоги в США. ЧП произошло во дворе дома, сообщает ABC Action News.

Жертвой трагедии стала 36-летняя жительница штата Флорида. Она разожгла костер, чтобы отпугнуть насекомых, и решила налить в него бензин. Внезапно канистра воспламенилась и взорвалась прямо у нее в руках. Пламя охватило женщину, которая в панике стала кататься по земле.

Пострадавшую доставили в больницу с почти 100% ожогами тела. Она скончалась спустя три дня. Ожоги второй и третьей степени получил также 11-летний сын погибшей.
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