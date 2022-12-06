Фото убийцы Александра Пушкина продадут на аукционе в Москве

Напомним, Дантес смертельно ранил Пушкина во время дуэли в январе 1837 года. Поэт скончался через два дня после поединка. Убийца писателя вынужденно покинул Россию из-за дуэли, но это не помешало ему построить политическую карьеру во Франции.