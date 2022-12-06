Фото убийцы Александра Пушкина продадут на аукционе в Москве

Визитную фотографию Жоржа Дантеса, убившего поэта Александра Пушкина, продадут на торгах в Москве. Об этом сообщил аукционный дом «Литфонд».
Снимок убийцы писателя сделал фотограф императора Наполеона III Андре Дисдари. Кадр датируется 1865 годом. Размеры фото — 9,3 на 6,2 сантиметра. В описании указано, что снимок Дантеса в очень хорошем состоянии, а на обороте есть штампик и карандашная пометка.
Стартовая цена лота составляет 90 тысяч рублей. «Литфонд» начал принимать заочные ставки. Пока лидирует сумма 150 тысяч рублей. Аукцион пройдет 13 декабря.
Напомним, Дантес смертельно ранил Пушкина во время дуэли в январе 1837 года. Поэт скончался через два дня после поединка. Убийца писателя вынужденно покинул Россию из-за дуэли, но это не помешало ему построить политическую карьеру во Франции.