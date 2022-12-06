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Диетолог Бурякова развеяла миф о вреде сала при похудении

Общество
Диетолог Бурякова развеяла миф о вреде сала при похудении

Вокруг сала сложено немало мифов, в том числе и о запрете его во время диеты. Тульский диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова развеяла это заблуждение.

Продукт содержит множество полезных микроэлементов и витаминов, которые редко встречаются в других продуктах. Сало богато насыщенными и полиненасыщенными жирами, передает «Тульская Служба Новостей — ТСН24.РУ».

Также в продукте много олеиновой кислоты, которое есть в авокадо и оливковом масле. Диетолога отметила, что сало можно есть во время диеты, но важно соблюдать норму, поскольку оно очень калорийное.
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