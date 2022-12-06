Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не поддержал общий кредит ЕС для помощи Украине

Венгрия не поддержала идею об общем кредите ЕС для помощи Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Недавно европейские политики не пришли к соглашению о выделении 18 миллиардов евро Киеву на 2023 год. По данным СМИ, Венгрия выступила против такой инициативы.
Сийярто, комментируя информацию, отметил, что Будапешт поддерживает Киев на двусторонней основе. Венгерская сторона намерена выделить долю помощи из своего бюджета.
«Мы голосовали против того, чтобы источником этой поддержки стал общий кредит. Это мы действительно не поддерживаем», – сказал Сийярто.
Ранее Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не намерена принимать участие в подготовке украинских солдат. По его словам, подобные действия только усугубят конфликт.