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Терапевт Гончарова объяснила необходимость держать ноги в тепле

Общество
Терапевт Гончарова объяснила необходимость держать ноги в тепле

Беречь тепло ног в холодный сезон особенно важно, чтобы защититься от заболеваний, рассказала врач-терапевт Яна Гончарова.

Человек заболевает в тот момент, когда при длительном воздействии холода наступает торможение обменных процессов в организме. Кровоток замедляется, в результате чего снижается естественное реагирование иммунитета на инфекцию, рассказала врач в беседе с «Газетой.ru».

Чтобы снизить риск переохлаждения, необходимо одеваться по погоде. Многослойная одежда согревает лучше однослойной, напомнила специалист. Она также рекомендовала отказаться от тесной обуви.
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