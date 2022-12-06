Терапевт Гончарова объяснила необходимость держать ноги в тепле

Беречь тепло ног в холодный сезон особенно важно, чтобы защититься от заболеваний, рассказала врач-терапевт Яна Гончарова.
Человек заболевает в тот момент, когда при длительном воздействии холода наступает торможение обменных процессов в организме. Кровоток замедляется, в результате чего снижается естественное реагирование иммунитета на инфекцию, рассказала врач в беседе с «Газетой.ru».
Чтобы снизить риск переохлаждения, необходимо одеваться по погоде. Многослойная одежда согревает лучше однослойной, напомнила специалист. Она также рекомендовала отказаться от тесной обуви.