Названы универсальные подарки на праздники для семьи и друзей

Многие россияне не знают, что подарить родственникам и друзьям на праздники. Им кажется, что у близких уже все есть. Генеральный директор компании Vpodarok Илья Ефимов рассказал, как выбрать универсальные подарки.
Специалист отметил, что нельзя забывать об эмоциях. Многие люди ценят их больше, чем наполнение презента. Важно позаботиться и о подарке, и о неординарном поздравлении.
Хорошим презентом может стать эстетичная посуда, мелкая бытовая техника и другие подобные вещи, сообщает портал «Газета.ru».
Важно присматриваться к увлечениям человека. Если не удалось узнать любимую марку того или иного товара, можно подарить сертификат в магазин. Там будет возможность самостоятельно выбрать продукт.
Тем, кто хочет подарить тривиальный конверт с деньгами, стоит обратить внимание на альтернативные варианты. Например, завести в банке карту без имени и отправить сумму туда. Так человек наверняка потратить деньги на необходимые вещи.