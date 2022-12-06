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Стоматолог Мартынова предупредила о трещинах на зубах из-за курения вейпа

Общество
Стоматолог Мартынова предупредила о трещинах на зубах из-за курения вейпа

Насколько курение вейпов опасно для здоровья полости рта, рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова.

В составе смесей для вейпов присутствуют опасные вещества. Под их влиянием меняется микрофлор ротовой полости. В результате могут возникнуть серьезные проблемы, рассказала Елена Мартынова в интервью «Газете.Ru».

Горячий дым высушивает эмаль и приводит к появлению микротрещин. Могут развиться атрофия и воспалительные заболевания десен. К тому же есть вероятность аллергических реакций, предупредила стоматолог. Из-за курения меняется цвет зубов, а также наблюдаются проблемы со свежестью дыхания.
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