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Генерал ВСУ Сырский: российская армия сменила тактику ведения боя с приходом Суровикина

Армия
Генерал ВСУ Сырский: российская армия сменила тактику ведения боя с приходом Суровикина

Вооруженные силы РФ сменили тактику ведения боя в зоне специальной военной операции с приходом на пост командующего генерала Сергея Суровикина. Об этом в эфире украинского телевидения заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, возросло количество авиационных и ракетных ударов по украинским позициям. Кроме того, добавил он, российская армия перешла к тактике действий штурмовых отрядов.

«Ситуация очень напряженная, противник ежедневно атакует наши подразделения», — заявил Сырский.

Генерал ВСУ добавил, что мобилизация предоставила ВС РФ нужное подкрепление, и тем самым усилила их позиции. Он отметил, что новые подразделения лучше подготовлены, чем те, что участвовали в первые дни спецоперации.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали атаки ВСУ на Купянском направлении, передает RT.
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