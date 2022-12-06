Генерал ВСУ Сырский: российская армия сменила тактику ведения боя с приходом Суровикина

Вооруженные силы РФ сменили тактику ведения боя в зоне специальной военной операции с приходом на пост командующего генерала Сергея Суровикина. Об этом в эфире украинского телевидения заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.
По его словам, возросло количество авиационных и ракетных ударов по украинским позициям. Кроме того, добавил он, российская армия перешла к тактике действий штурмовых отрядов.
«Ситуация очень напряженная, противник ежедневно атакует наши подразделения», — заявил Сырский.
Генерал ВСУ добавил, что мобилизация предоставила ВС РФ нужное подкрепление, и тем самым усилила их позиции. Он отметил, что новые подразделения лучше подготовлены, чем те, что участвовали в первые дни спецоперации.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали атаки ВСУ на Купянском направлении, передает RT.