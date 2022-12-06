IT-специалисты считают, что наступили золотые времена для высокотехнологичных отраслей в России

Предприниматели, реализующие проекты в сфере высоких технологий, рассказали в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», какие отечественные IT-разработки наиболее востребованы на внутреннем рынке и имеют устойчивый спрос на мировом.
Госкомпании планируют существенно увеличить вложения в отечественные IT-решения и связанные с ними работы и услуги, заявили на IV ежегодном онлайн-форуме Forum.Digital Industry 2022, посвященном вопросам цифровизации промышленности РФ. Суммарный планируемый объем затрат госкомпаний на информационные технологии в 2021–2024 гг. составит более 1 трлн рублей, из которых на российское ПО и связанные с ним работы (услуги) в этот период — более 700 млрд рублей, рассказал председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
Генеральный̆ директор консалтингового агентства «Гринбизнес», эксперт по стратегическому маркетингу Андрей Майборода считает вложения в отечественную IT-индустрию вполне обоснованными. И не только из-за введенных санкций, но, прежде всего, потому, что эта сфера российской экономики приносить большую прибыль. Сейчас, по словам эксперта, российские разработки и высокотехнологичное оборудование пользуется большим спросом в Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Египте и ряде других стран. Эти страны с удовольствием покупают продукцию российского производства, потому что она не уступают по качеству западным аналогам, но стоит значительно дешевле.
«Им нужно все то, что нужно, я бы сказал, цивилизованному миру, просто у них есть определенные трудности с приобретением таких технологий. И в этом плане Россия им дает возможность их приобрести», — отметил Андрей Майборода.
По словам эксперта, Россия, наконец, дожила до начала золотых времен, потому что производит качественное и сравнительно недорогое технологичное оборудование. Это касается и роботов, и лазерной техники, это аддитивных технологий и многого другого, пояснил он.
В Санкт-Петербурге, например, по словам директора консалтингового агентства, работает крупный производитель лазерного оборудования, продукция которого широко востребована, не взирая ни на какие санкции. Предприятие производит широкий спектр оборудования, предназначенного для лазерной резки, гравировки, маркировки и других процессов, которое используется в пищевой промышленности, фармацевтике, микроэлектронике и оборонной промышленности, рассказал Андрей Майборода.
Также востребовано и программное обеспечение российских разработчиков. По словам директора по технологическим инновациям и разработке собственных продуктов Wone IT Ильи Карякина, его компания с успехом реализует свои разработки в сфере информационной безопасности.
«Сейчас это очень востребованная отрасль. В этой области мы не то что догоняем, мы уже догнали, а местами где-то и перегнали технологические решения международного уровня. Это одна из отраслей, которая нам действительно показывает, что мы можем конкурировать с западными компаниями», — заявил Илья Корякин.
Среди своих недавних разработок предприниматель отметил «Ленг менеджмент систем», созданную по заказу МГУ им. Ломоносова для кафедры Высшей школы бизнеса.
«Весь процесс создания системы мы вели самостоятельно, нам не нужна была никакая дополнительная поддержка, мы все сделали самостоятельно», — рассказал Илья Карякин.
На вопрос Дмитрия Панова, если ли шанс у начинающих компаний войти в IT-отрасль, директор по технологическим инновациям Wone IT отметил, что на рынке существует очень много незанятых ниш, и если компания начнет разрабатывать неосвоенные области, то ее обязательно ждет успех.
«У нас сейчас есть большая проблема, что большинство компаний стараются идти по очевидному пути, а то, что рядом есть десять незанятых ниш, туда никто не смотрит», — пояснил Илья Корякин.
По мнению предпринимателя, IT-отрасль будет востребована еще долгое время, потому что от этого зависит эффективность компаний.