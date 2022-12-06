IT-специалисты считают, что наступили золотые времена для высокотехнологичных отраслей в России

Генеральный̆ директор консалтингового агентства «Гринбизнес», эксперт по стратегическому маркетингу Андрей Майборода считает вложения в отечественную IT-индустрию вполне обоснованными. И не только из-за введенных санкций, но, прежде всего, потому, что эта сфера российской экономики приносить большую прибыль. Сейчас, по словам эксперта, российские разработки и высокотехнологичное оборудование пользуется большим спросом в Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Египте и ряде других стран. Эти страны с удовольствием покупают продукцию российского производства, потому что она не уступают по качеству западным аналогам, но стоит значительно дешевле.