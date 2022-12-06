Диетолог Королева сообщила россиянам, как потерять 10% веса к Новому году

Новый год наступит меньшем чем через месяц, но этого времени вполне достаточно, чтобы привести себя в форму, заявила диетолог телеведущего Андрея Малахова Маргарита Королева.
Всего за месяц можно сбросить до 10% лишнего веса. Для этого необходимо перейти на правильно питание. А именно, уменьшить потребление соли, есть небольшими порциями каждые 2,5-3 часа, передает kp.ru.
Кефирные и гречневые диеты могут нанести серьезный вред организму и все равно приведут к срыву и очередному набору веса. Специалист призвала не строить нереалистичные планы и постараться обрести правильные привычки питания.