Центробанк РФ обновил официальные курсы валют на 7 декабря

Курс доллара по сравнению с показателем на вторник увеличился на 73 копейки, до 62,91 рубля. В свою очередь евровалюта укрепилась на 58 копеек и составила 66,10 рубля. Юань также усилился к рублю на 37 копейки, до 8,93 рубля.