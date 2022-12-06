Центробанк РФ обновил официальные курсы валют на 7 декабря

Банк России опубликовал официальные курсы валют на среду, 7 декабря, после анализа тенденций на торгах Московской биржи.
Курс доллара по сравнению с показателем на вторник увеличился на 73 копейки, до 62,91 рубля. В свою очередь евровалюта укрепилась на 58 копеек и составила 66,10 рубля. Юань также усилился к рублю на 37 копейки, до 8,93 рубля.
Накануне вступили в силу санкции против российской нефти. Потолок цен согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз. Российская сторона заявила, что не станет продавать нефть этим зарубежным партнерам, и в США сочли такую реакцию предсказуемой, пишет «ФедералПресс».