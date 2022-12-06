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Читатели «Гуаньча» заявили о новой эпохе после визита Путина на Крымский мост

Политика
Читатели «Гуаньча» заявили о новой эпохе после визита Путина на Крымский мост

Восстановительные работы на Крымском мосту прошли очень быстро. Так считают читатели издания «Гуаньча».

Пользователи Сети прокомментировали посещение президентом России Владимиром Путиным Крымского поста. Читатели «Гуаньча» заявили о новой эпохе после визита главы государства на объект.

«Путин проехал по мосту, чтобы показать, что он придает большое значение этой дороге и хочет, чтобы мост действительно был отремонтирован должным образом», — написал один из юзеров.

Утром восьмого октября на мосту произошел взрыв. Сейчас объект уже восстановлен. Пятого декабря Путин осмотрел мост и проехал по нему.
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