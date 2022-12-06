Американский журналист Рамани указал на нежелание США помогать Украине «возвращать» Крым

Соединенные Штаты вряд ли станут помогать Украине получить контроль над Крымом. Таким мнением поделился американский журналист Сэмюэл Рамани.
Так он прокомментировал высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам дипломата, Вашингтон сосредоточен на поддержке Киева в вопросе «возвращения» территорий, перешедших под контроль Москвы с 24 февраля.
«Это заявление вызывает сомнения в готовности США помочь Украине вернуть под контроль Крым и значительные территории Донбасса», — отметил Рамани.
Крым стал российским регионом по итогам референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство участников инициативы поддержали это решение.