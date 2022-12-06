Рома Жуков вспомнил, как Укупник пострадал после его концерта из-за фанаток

Пока артист пробирался к автобусу, в котором уже находился композитор, с него сорвали очки и оторвали кусок куртки. Когда Жуков забежал в салон, фанатки начали раскачивать транспорт, а тот стал биться крышей о бетонный козырек у служебного входа. Разбилось стекло, и осколки посыпались туда, где сидел Укупник.