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Рома Жуков вспомнил, как Укупник пострадал после его концерта из-за фанаток

Шоу-бизнес
Рома Жуков вспомнил, как Укупник пострадал после его концерта из-за фанаток

Певец Рома Жуков рассказал о неприятных инцидентах, происходивших на его концертах. Однажды композитор Аркадий Укупник пострадал из-за фанаток после выступления артиста.

По словам Жукова, после концерта, на который приехал Укупник, его ждал автобус у служебного входа. Туда прибежали поклонницы, чтобы дождаться певца.

Пока артист пробирался к автобусу, в котором уже находился композитор, с него сорвали очки и оторвали кусок куртки. Когда Жуков забежал в салон, фанатки начали раскачивать транспорт, а тот стал биться крышей о бетонный козырек у служебного входа. Разбилось стекло, и осколки посыпались туда, где сидел Укупник.

Певец также вспомнил в беседе с «Вокруг ТВ», как в Абакане выступал на стадионе при сильном ветре. Там стояли порталы примерно по десять метров высотой. Оба они упали от ветра, но никого не задело, подытожил артист.
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