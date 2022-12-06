Лидер «Грузинской мечты» обвинил Киев в попытке втянуть Грузию в конфликт с Россией

Тбилиси, 6 декабря. Правительство Грузии не может и не будет оказывать Киеву военную помощь, несмотря на многократные обращения временного поверенного в делах Украины в Тбилиси Андрея Касьянова. Об этом сообщил журналистам председатель правящей фракции парламента Грузии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Он отметил, что Грузия и без того предоставляет Украине «безоговорочную политическую и гуманитарную помощь сверх масштабов и за гранью своих возможностей».
«Что касается помощи военной, то мы не сможем и не будем ее оказывать», — заявил председатель партии.
Он добавил, что у Грузии достаточно своих проблем, связанных с Абхазией и Южной Осетией. По его словам, «становиться стороной» в украинском кризисе не в интересах Грузии.
«Когда представитель Украины говорит, что Грузия должна поставлять Киеву вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий в отношении поставок специального вооружения или военной техники из Грузии. Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в вооруженном конфликте», — подчеркнул Мдинарадзе в ответ на призыв Касьянова.
Поверенный в делах Украины заявил ранее, что несмотря на многочисленные запросы о поставках оружия и боеприпасов на Украину, ответа от грузинского правительства не было.