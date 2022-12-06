Госдума поддержала идею продления срока действия абонемента в фитнес-клубе при больничном

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал идею продления абонементов в фитнес-клубах при предъявлении больничного.
С такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы Василий Власов. Дмитрий Свищев отметил, что предложение интересное, его стоит изучить. Привлекать граждан в фитнес-клубы — это в любом случае правильно, считает собеседник RT.
В Самаре ранее запустили проект, в рамках которого жители региона могут сдать нормы ГТО в фитнес-клубах. Это можно сделать при отсутствии противопоказаний, подтвержденном справкой от врача.