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Госдума поддержала идею продления срока действия абонемента в фитнес-клубе при больничном

Общество
Госдума поддержала идею продления срока действия абонемента в фитнес-клубе при больничном

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал идею продления абонементов в фитнес-клубах при предъявлении больничного.

С такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы Василий Власов. Дмитрий Свищев отметил, что предложение интересное, его стоит изучить. Привлекать граждан в фитнес-клубы — это в любом случае правильно, считает собеседник RT.

В Самаре ранее запустили проект, в рамках которого жители региона могут сдать нормы ГТО в фитнес-клубах. Это можно сделать при отсутствии противопоказаний, подтвержденном справкой от врача.
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