Менее 200 единиц спецтехники вышло на улицы Петербурга в преддверии вечернего снегопада

Администрация Санкт-Петербурга снова не смогла эффективно распорядиться снегоуборочной техникой, оставив на улицах менее 200 машин перед обещанным на вечер мощным снегопадом.
Во вторник, 6 декабря, Петербург накрыл циклон, пришедший из Скандинавии. Синоптики ожидают, что снежные осадки сохранятся вплоть до четверга. Однако коммунальные службы не удосужились вывести на улицы города достаточное количество техники, обеспечив днем на дорогах заторы и ДТП.
Снегопад продолжится вплоть до ночи, отмечают синоптики. Пока что в городе курсирует менее 200 единиц спецтехники, что, вероятно, послужит причиной уже вечерних пробок на дорогах. Кроме того, этого количества техники недостаточно для борьбы с последствиями циклона, хотя в этом году губернатор Александр Беглов и заверял избирателей, что машин у Комитета благоустройства достаточно.
Напомним, в 2021 году власти Петербурга продемонстрировали полную неготовность к борьбе с заморозками и последствиями осадков. Вопреки заявлениям Беглова, озвученным в октябре, уже в конце ноября стало понятно, что техники в городе критически не хватает. Синоптики при этом заранее предупреждали Смольный о рекордном уровне осадков.