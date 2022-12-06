Менее 200 единиц спецтехники вышло на улицы Петербурга в преддверии вечернего снегопада

Снегопад продолжится вплоть до ночи, отмечают синоптики. Пока что в городе курсирует менее 200 единиц спецтехники, что, вероятно, послужит причиной уже вечерних пробок на дорогах. Кроме того, этого количества техники недостаточно для борьбы с последствиями циклона, хотя в этом году губернатор Александр Беглов и заверял избирателей, что машин у Комитета благоустройства достаточно.