В Госдуме попросили МВД провести рейды перед Новым годом для борьбы с поддельным алкоголем

Депутат Госдумы, руководитель объединения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева организовать предновогодние рейды для борьбы с контрафактным и суррогатным алкоголем.
По словам парламентария, в новогодние праздники каждый день умирает до восьми тысяч человек. Причем нередко летальные исходы связаны с отравлением алкоголем, а также авариями, пожарами и конфликтами, происходящими из-за спиртного, передает «Парламентская газета».
Депутат назвал суррогаты смертельно опасным явлением. На этом фоне он попросил главу ведомства «усилить работу сотрудников в вопросе противодействия алкогольной угрозе с информированием общества о проделанной работе». Движение «Трезвая Россия» готово поддержать работу полиции на местах, подчеркнул Хамзаев.