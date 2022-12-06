В Госдуме попросили МВД провести рейды перед Новым годом для борьбы с поддельным алкоголем

По словам парламентария, в новогодние праздники каждый день умирает до восьми тысяч человек. Причем нередко летальные исходы связаны с отравлением алкоголем, а также авариями, пожарами и конфликтами, происходящими из-за спиртного, передает «Парламентская газета».