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В Госдуме попросили МВД провести рейды перед Новым годом для борьбы с поддельным алкоголем

Общество
В Госдуме попросили МВД провести рейды перед Новым годом для борьбы с поддельным алкоголем

Депутат Госдумы, руководитель объединения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева организовать предновогодние рейды для борьбы с контрафактным и суррогатным алкоголем.

По словам парламентария, в новогодние праздники каждый день умирает до восьми тысяч человек. Причем нередко летальные исходы связаны с отравлением алкоголем, а также авариями, пожарами и конфликтами, происходящими из-за спиртного, передает «Парламентская газета».

Депутат назвал суррогаты смертельно опасным явлением. На этом фоне он попросил главу ведомства «усилить работу сотрудников в вопросе противодействия алкогольной угрозе с информированием общества о проделанной работе». Движение «Трезвая Россия» готово поддержать работу полиции на местах, подчеркнул Хамзаев.
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