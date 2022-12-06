Украине все простят: политолог Дудчак о реакции на упавшую в Молдавии ракету

Ракете, упавшей на территории Молдавии, дадут медийный ход лишь в одном случае — если абсолютно точно докажут ее принадлежность российской стороне. В любом другом случае Кишинев «войдет в положение» Киева или, что более вероятно, вообще замолчит эту ситуацию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.