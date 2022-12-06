Украине все простят: политолог Дудчак о реакции на упавшую в Молдавии ракету

Ракете, упавшей на территории Молдавии, дадут медийный ход лишь в одном случае — если абсолютно точно докажут ее принадлежность российской стороне. В любом другом случае Кишинев «войдет в положение» Киева или, что более вероятно, вообще замолчит эту ситуацию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Александр Дудчак.
Вчера, 5 декабря, ВС РФ подвергли массированным ударам энергетическую и военную инфраструктуру Украины. Киев задействовал свою систему ПВО. Одна из ракет приземлилась на севере Молдавии, обошлось без жертв. Эксперты отмечают, что по обломкам боеприпас можно идентифицировать как ракету от комплекса С-300, который используют ВСУ для противовоздушной обороны.
«На сей раз посмотрят заранее чья это ракета была. Чтобы не было как в предыдущий раз с падением украинской С-300 в Польше. Когда Зеленский раньше времени стал обвинять Россию и требовать поддержки этих обвинений от западных стран. Та, что упала в Молдавии, я думаю тоже украинская С-300. Поэтому я не считаю, что будут какие-то последствия. Скажут, дескать, Киев был вынужден так поступить из-за "агрессии России". Так что все простят сразу. Если ракета украинская, шума не будет», — рассказал эксперт.
Напомним, что это уже не первый инцидент с падением ракет на территории Молдавии. Так, в конце октября боеприпас упал близ города Наславча на севере государства. Обошлось без жертв.