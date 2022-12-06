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Federalist: просчеты Байдена с Украиной повышают угрозу ядерного конфликта

Армия
Federalist: просчеты Байдена с Украиной повышают угрозу ядерного конфликта

Политический просчеты президента США Джо Байдена на Украине только сильней толкают мир к угрозе ядерной войны, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.

Обозреватель издания выступила с критикой Белого дома и обвинила его в развязывании кризиса на Украине и втягивании туда союзников. По мнению Бойд, Байден еще и кратно увеличил риски применения тактического ядерного оружия.

Журналистка подчеркнула, что простым американцам нет дела до Украины и конфликта с Россией они не хотят, но Белый дом продолжает отправлять Киеву огромные средства для покупки оружия. Тем самым США не только затягивают кризис в стране, но и мешают мирному урегулированию путем переговоров, отметила Бойд.
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