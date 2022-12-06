Напали на российского посла: жители Болгарии больше не рады украинским беженцам

Агрессия вынужденных переселенцев была направлена лично против посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая посетила литургию. Самих болгар возмущает хамское поведение украинцев, которые демонстрируют нацистскую символику на своих сборищах, отказываются искать работу и не платят за обеды в ресторанах, пишет EADaily.