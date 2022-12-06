Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Напали на российского посла: жители Болгарии больше не рады украинским беженцам

Общество
Напали на российского посла: жители Болгарии больше не рады украинским беженцам

Беженцы с Украины устроили протест в Болгарии, заблокировав православный храм посольства России в Софии.

Агрессия вынужденных переселенцев была направлена лично против посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которая посетила литургию. Самих болгар возмущает хамское поведение украинцев, которые демонстрируют нацистскую символику на своих сборищах, отказываются искать работу и не платят за обеды в ресторанах, пишет EADaily.

Жители Болгарии также недовольны поведением посла Украины в стране Виталия Москаленко. Последний негодует, что многие улицы болгарских городов связаны с Россией. Кроме того, дипломат хамским образом требует от Софии помогать Киеву вооружением и деньгами.
болгария Украина беженцы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду