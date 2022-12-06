Зарубивший топором ребенка мужчина получил 17 лет колонии в Калмыкии

Верховный суд Калмыкии вынес приговор местному жителю, который убил годовалого ребенка. Ему назначили наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.
Инцидент произошел в Элисте. По данным следствия, 50-летний мужчина у себя дома распивал алкогольные напитки с приятельницей. С женщиной находился ее ребенок. Когда мать уснула, он начал капризничать.
Плач вывел фигуранта из себя, и он схватил топор. Злоумышленник нанес малышу не менее пяти ударов, которые оказались смертельными. Гражданин свою вину не признал.