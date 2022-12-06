Израильтяне обеспокоены расширением власти правых политиков из новой коалиции Нетаньяху

Это обстоятельство, в свою очередь, вызывает обеспокоенность как в арабской общине, так и среди израильтян. Опасения по большей части связаны с тем, что Бецалель Смотрич неоднократно выступал против палестинской государственности и, скорее всего, будет расширять еврейские поселения в регионе. Несмотря на то, что ООН признает эти инициативы незаконными, израильский политик прямым текстом говорит о намерении продолжать работу в данном направлении. В итоге это может привести к полному захвату Западного берега и еще большему притеснению проживающих там мусульман.