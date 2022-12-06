Израильтяне обеспокоены расширением власти правых политиков из новой коалиции Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху заключил соглашения с лидерами ключевых партий, вернувших ему пост премьер-министра.
Состав новой правительственной коалиции Израиля и полученные ее членами привилегии, ставшие условиями соглашения о формировании нового кабмина, вызывают серьезную обеспокоенность у местной общественности.
Чиновники из правых партий получили в свое распоряжение ряд важных департаментов в различных министерствах. Это позволяет им удовлетворить личные амбиции, но будет ли полезно для государства — большой вопрос.
Ликвидация образовательной системы
Несмотря на то, что пост главы Министерства образования Израиля займет представитель правящей партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ряд входящих в ведомство структур перейдет под начало ультраправых политиков.
Так, местные СМИ сообщают, что контролировать внешние программы в школах теперь будет депутат парламента от партии «Ноам» Ави Маоз, придерживающийся гомофобных и антиплюралистических взглядов. В то же время Департамент еврейской культуры, ранее входивший в состав образовательного ведомства, перейдет под крыло нового Министерства национальных проектов, которым руководит Орит Строк из фракции «Религиозный Сионизм».
В дополнение к этому ультрарелигиозная партия «ШАС» теперь будет управлять сетью общественных центров, расположенных по всей стране. Ранее эта задача также была на ведомстве, курирующем вопросы просвещения.
На фоне этих перемен высокопоставленные члены завершающего свою работу правительства провели в Кнессете экстренное совещание, которое они назвали «Остановка ликвидационной распродажи системы образования». Среди участников этой встречи были уходящий премьер Яир Лапид, министр образования Ифат Шаш-Битон, а также другие высокопоставленные чиновники, активисты и заинтересованные граждане.
Все нововведения были восприняты участниками встречи крайне негативно. Их расценивают как попытку правых сил укрепить свои позиции в ущерб простым жителям еврейского государства.
Финансовый вопрос
На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заключил коалиционное соглашение с ультраправой партией «Религиозный Сионизм». Предполагается, что ее лидеру Бецалелю Смотричу достанется пост главы министерства финансов, который он будет занимать на протяжении ближайших двух лет.
При этом правительственная сделка подразумевает выделение ультраортодоксальным партиям около 20 млрд шекелей (5,85 млрд долларов) дополнительного финансирования, что провоцирует новую волну протестов. Так, уходящий с поста минфина Агвидор Либерман заявил, что льготы для «ленивых, уклоняющихся от призыва» представителей религиозных общин (харедим) могут спровоцировать в стране «налоговый бунт».
Контроль над палестинскими районами
Также коалиционное соглашение подразумевает передачу правой фракции «Религиозный Сионизм» поста младшего министра обороны, в ведомство которого войдет Управление по координации деятельности правительства на территориях Западного берега реки Иордан (COGAT). Этот орган отвечает за вопросы еврейских поселений в палестинском регионе и сможет помочь правым чиновникам в борьбе с местными арабами. Под прямой контроль партии Бецалеля Смотрича переходит так называемая зона «C».
В соответствии с заключенными в Осло соглашениями весь Западный берег разделен на три части. Зона «А» контролируется исключительно Палестинской национальной администрацией (ПНА) и подведомственными ей правоохранительными органами; «В» — в гражданских делах управляется арабами, а в вопросах безопасности — израильтянами; «С» — полностью регулируется еврейским государством. По итогу около 60% принадлежащей палестинцам области находится под контролем Тель-Авива.
Изначально Смотрич добивался для себя поста главного министра обороны, однако партия Нетаньяху «Ликуд» воспротивилась этому и оставила право назначить главу ведомства за собой. Тем не менее лидер «Религиозного Сионизма» все же смог добиться расширения своих полномочий и согласился на младшую должность, позволяющую ему реализовать личные амбиции на Западном берегу. Причем есть предположение, что этот пост он также будет занимать сам, совмещая с должностью руководителя минфина.
Это обстоятельство, в свою очередь, вызывает обеспокоенность как в арабской общине, так и среди израильтян. Опасения по большей части связаны с тем, что Бецалель Смотрич неоднократно выступал против палестинской государственности и, скорее всего, будет расширять еврейские поселения в регионе. Несмотря на то, что ООН признает эти инициативы незаконными, израильский политик прямым текстом говорит о намерении продолжать работу в данном направлении. В итоге это может привести к полному захвату Западного берега и еще большему притеснению проживающих там мусульман.
Также стоит отметить, что разделение входящих в Министерство обороны Израиля управлений между представителями разных партий усложняет сложившуюся сбалансированную систему.
Раньше все вопросы решал один человек, но теперь появляется необходимость в дополнительном согласовании тех или иных инициатив, а большинство спорных вопросов теперь придется обсуждать при непосредственном участии Биньямина Нетаньяху.
Усиление правых сил
Вторая ключевая фракция, входящая в правящую коалицию — ультраправая «Оцма Йехудит» под руководством Итмара Бен-Гвира. Ее лидеру было доверено министерство внутренней безопасности. И это при условии, что политик ранее был осужден за подстрекательство, уничтожение чужой собственности, поддержку экстремистов и разжигание межнациональной розни.
Бен Гвир разделяет взгляды Смотрича, а в дополнение к этому ранее призывал к изгнанию с территории Израиля «нелояльных» палестинских граждан.
Расширение полномочий правых партий, ставшее результатом досрочных выборов в Кнессет, вызывает обеспокоенность как в арабской, так и в еврейской общинах. Биньямин Нетаньху смог вернуть себе пост премьер-министра именно за счет поддержки религиозных общин и националистов, но теперь должен идти на серьезные уступки их лидерам. В то же время Смотрич и Бен-Гвир имеют собственные взгляды на политику Тель-Авива и вряд ли станут «удобными» союзниками председателю кабмина, поскольку уже сейчас настаивают на разделении сфер влияния в стране.
В таких обстоятельствах все это может привести не только к обострению палестино-израильского конфликта, но и к конфликтам в еврейском обществе.