Медведев признался, что сам пишет «штуковины» в Telegram-канале

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос об авторстве публикаций в Telegram-канале. Политик отметил, что у него есть помощники.
Медведев признался, что лично пишет посты в Telegram-канале. По словам политика, за него «такие штуковины» никто не опубликует.
«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — говорится в комментарии замглавы Совбеза РФ.
Медведев активно ведет свой Telegram-канал. В публикациях политик комментирует ситуацию на мировой арене, отношения с зарубежными странами и внутригосударственные события.