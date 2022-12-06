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Медведев признался, что сам пишет «штуковины» в Telegram-канале

Политика
Медведев признался, что сам пишет «штуковины» в Telegram-канале

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос об авторстве публикаций в Telegram-канале. Политик отметил, что у него есть помощники.

Медведев признался, что лично пишет посты в Telegram-канале. По словам политика, за него «такие штуковины» никто не опубликует.

«У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают», — говорится в комментарии замглавы Совбеза РФ.

Медведев активно ведет свой Telegram-канал. В публикациях политик комментирует ситуацию на мировой арене, отношения с зарубежными странами и внутригосударственные события.
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