Медведев: военно-промышленный комплекс должен работать «как часы» для обеспечения ВС РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался об обеспечении российских военных.
По словам политика, отечественный военно-промышленный комплекс должен работать «как часы» для обеспечения российских войск на Украине всеми видами вооружений. При этом он подчеркнул, что всех видов вооружений будет достаточно.
Ранее на наращивание темпов производства указывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На профильном совещании он заявил, что это должно касаться всех направлений: экипировки, снаряжения, медицины и строительства инфраструктуры для военных.