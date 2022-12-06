Лоза о критике россиян Пугачевой: чем меньше будем говорить, тем быстрее ее забудут

Недавно певица Алла Пугачева опубликовала запись в соцсетях, где резко высказалась о своих недоброжелателях. Примадонна сообщила, что против ее семьи якобы совершается заказная травля. При этом она не рассказала, как именно проявляются издевательства над ее родными и близкими.
«Многие меня спрашивают каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят», — написала Пугачева в своем Telegram-канале
Заявление Пугачевой вызвало недоумение у многих подписчиков. Ранее певица уже высказывалась в таком дерзком тоне. В частности, она назвала россиян «холопами» и «рабами».
Музыкант и композитор Юрий Лоза рассказал корреспонденту ФАН, как он относится к данной ситуации.
«Ну говорит и говорит, человек живет где-то далеко, что-то там вещает. Я почему должен на это обращать внимание? Меня касается? Нет. Кто она такая вот сейчас, в данный момент? Чем меньше мы будем говорить, тем быстрее ее забудут», — подытожил артист.
Ранее компания BBC (русская служба является иноагентом) подготовила список 100 самых влиятельных женщин 2022 года. В рейтинге оказалась и певица Алла Пугачева.