Лоза о критике россиян Пугачевой: чем меньше будем говорить, тем быстрее ее забудут

Недавно певица Алла Пугачева опубликовала запись в соцсетях, где резко высказалась о своих недоброжелателях. Примадонна сообщила, что против ее семьи якобы совершается заказная травля. При этом она не рассказала, как именно проявляются издевательства над ее родными и близкими.