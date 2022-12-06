«К сожалению, это не так»: бизнесмен Пригожин не подтвердил взятие Опытного российскими бойцами

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о тяжелой обстановке и кровопролитных боях за населенный пункт Опытное в Донбассе.
Редакция РИА «Новый День» обратила внимание на новости о том, что поселок Опытное, который находится в пригороде Бахмута, взят под контроль российскими бойцами.
Евгений Пригожин в свою очередь отметил, что эта информация не соответствует действительности, поскольку населенный пункт еще находится под контролем Украины.
«Нет. Это, к сожалению, не так. Идут тяжелейшие кровопролитные бои. Населенный пункт Опытное все еще находится под контролем ВСУ», — сказал бизнесмен, слова которого передает пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее говорил, что информационные вбросы журналистов, которые освещают ситуацию в рамках спецоперации, могут негативно отражаться на ведении боевых действий. По его словам, ситуация в Бахмуте по-прежнему остается напряженной.