«Предала страну одним росчерком пера»: Милонов раскритиковал Пугачеву за ее выпады против россиян

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов отреагировал на сообщение Аллы Пугачевой в соцсетях по поводу россиян, назвав ее поступок «радикальным переходом».
В Telegram-канале эстрадной певицы Аллы Пугачевой, проживающей ныне с младшими детьми и мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) в Израиле, появилась запись, адресованная россиянам. Звезда, добившаяся успеха именно в нашей стране, теперь из-за рубежа осыпает бывших соотечественников оскорблениями:
«Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей Обетованной. Смотрю на небо и говорю: ‘Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят”. Вот и все. Всем привет!»
Виталий Милонов рассказал ФАН, кого вообще может заинтересовать мнение покинувшей Родину звезды.
«Интересная позиция. Я согласен, что Алла Борисовна, совершенно права: она с Галкиным, совершенно не ведает, что творит. Она присоединилась к этому сатанинскому хору беглецов из России и сейчас, возможно, в силу увлеченности своим мужем Максимом Галкиным✱ она за ним последовала и не ведает, что творит. Потому что, возможно, Максим ее обманывает. Он ей говорит вранье, и она думает, что делает хорошее дело», — сыронизировал парламентарий.
Но на самом деле, добавил он, никакого дела нет до того, что там пишут в своих соцсетях «предатели Родины».
«А если серьезно, то, честно говоря, позиция предателей никогда не интересовала, не интересует. Я думаю, что страдания, душевные переживания Аллы Борисовны Пугачевой должны быть интересны, наверное, только психологам, которые изучают личности людей, совершивших на исходе своих дней такой радикальный переход и предавших, возможно, идеалы, свою страну и все свое общество одним таким росчерком пера. Поэтому, честно говоря, то, о чем переживает Алла Борисовна, нас в России совершенно не касается. Потому что это не те переживания нашей страны, которую Алла Борисовна своей не посчитала. Ей легче играть и радоваться с глупцами на Западе, чем быть достойной дочерью своего Отечества», — резюмировал политик.
Ранее Виталий Милонов объяснил необходимость частичного запрета смены пола в России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами