Политолог Кошкин: политика России обеспечила ей поддержку арабских государств

Соединенные Штаты не могут склонить арабов на свою сторону в украинском вопросе.
Лига арабских государств (ЛАГ) оценила действия России на международной арене и отказалась поддерживать коллективный Запад в конфликте на Украине. Об этом корреспонденту международной редакции ФАН рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
По итогам ноябрьского саммита ЛАГ лидеры стран-участников организации единогласно заявили о приверженности принципу нейтралитета в отношении ситуации на Украине. Эту позицию с одобрением встретил российский МИД в лице замминистра Михаила Богданова.
Андрей Кошкин считает подобную подобное решение арабских стран следствием мудрой политики российского лидера Владимира Путина, так как сейчас можно наблюдать фактическую молчаливую поддержку РФ со стороны Ближнего Востока и Африки. Эксперт объединил эти регионы термином «глобальный юг».
«Недавно мы выступили за то, чтобы зерно пошло на "глобальный юг". Оказалось, что из вывезенного с Украины за 120 дней зерна 95% пошли в Европу, и арабы с африканцами знают об этом прекрасно, и понимают, что Россия билась ради них. Более того, мы предложили 300 тысяч тонн наших удобрений, блокированных в портах Евросоюза, бесплатно отправить на "глобальный юг", и это тоже было замечено. Более того, мы 10,5 тонны пшеницы уже отправили и собираемся еще», — напоминает собеседник ФАН.
В связи с этим становится очевидно, почему сегодня ЛАГ поддерживает Россию, а не коллективный Запад, который разжигает конфликт на Украине. Также эксперт скептически относится к возможности США склонить Ближний Восток к конфронтации с РФ.
«Американцы пытались договориться с арабами, и в итоге в Саудовской Аравии не поднимали трубку, когда до них пытался дозвониться Джо Байден. Сейчас же ОПЕК отказал США в поднятии добычи нефти, что понизило бы ее стоимость на глобальном рынке. Это на руку Российской Федерации. Получается, что арабы поддерживают Россию, на самом деле поддерживая себя. Таким образом, кроме коллективного Запада этот конфликт мало кого еще интересует, ЛАГ смотрит на него очень толерантно», — заключил Кошкин.
Еще в июне 2022 года генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил о попытке Запада надавить на арабские страны с тем, чтобы они выступили против России. По его словам, целью этой политики является окружение РФ.