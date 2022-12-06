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Стоящему на учете подростку грозит колония из-за неудачной попытки украсть коньяк в Кирове

Происшествия
Стоящему на учете подростку грозит колония из-за неудачной попытки украсть коньяк в Кирове

Подросток в спортивных штанах попался на краже алкоголя в одном из магазинов Кирова. Несостоявшийся вор поскользнулся на выходе из супермаркета, сообщает Telegram-канал Shot.

По опубликованным данным, упавшего юношу догнала сотрудница магазина, которая забрала у него две бутылки коньяка и полтора литра пива. Прохожий помог задержать 17-летнего подростка до приезда полиции.

Выяснилось, что злоумышленник уже состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь ему грозит до четырех лет колонии за грабеж.
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