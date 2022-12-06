Доцент РАНХиГС Щербакова оценила идею создания технопарка «Трансвит» в Великом Новгороде

Современный промышленный технопарк «Трансвит» намерены построить в Великом Новгороде к 2024 году. В беседе с ФАН доцент кафедры таможенного администрирования РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат социологических наук Дарья Щербакова прокомментировала инициативу.
По мнению эксперта, создание промышленных технопарков — это новый способ дать возможность молодым компаниям начать свой бизнес с наименьшими издержками. Новый, потому что был законодательно закреплен только в 2018 году.
«Сама практика технопарков известна не первый день. При этом основной идеей является поддержка именно наукоемких производств, а самое главное — тех, кто собирается производить продукцию. Государство помогает тем, кто будет поднимать промышленность нашей страны», — отметила собеседник ФАН.
Так, обратила внимание Дарья Щербакова, с приходом в регион нового губернатора Андрея Никитина Великий Новгород нацелился на развитие инфраструктуры региона: дороги, общественный транспорт, газификация, социальная инфраструктура. Это, по словам кандидата социологических наук, позволило региону за два года подняться с 66-го места в рейтинге качества жизни на 53-ю позицию.
«Это мощный рывок. Инфраструктура является предтечей развития бизнеса. Стратегическое мышление регионального руководства позволило конкурсной заявке получить одобрение экспертов из Минэкономразвития. Ну и географическое расположение региона — близость к Центральному федеральному округу позволит наладить логистику поставок производимой Новгородом продукции на территорию всей страны. А соседство с Петербургом, морским портом Усть-Луга открывает выход продукции в европейские страны», — заключила Дарья Щербакова.
Ранее министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев рассказал о проекте нового промышленного технопарка «Азовский» в городе Азов. Инвестиции в строительство составят 940 миллионов рублей.