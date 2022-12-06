Доцент РАНХиГС Щербакова оценила идею создания технопарка «Трансвит» в Великом Новгороде

Так, обратила внимание Дарья Щербакова, с приходом в регион нового губернатора Андрея Никитина Великий Новгород нацелился на развитие инфраструктуры региона: дороги, общественный транспорт, газификация, социальная инфраструктура. Это, по словам кандидата социологических наук, позволило региону за два года подняться с 66-го места в рейтинге качества жизни на 53-ю позицию.