Агата Муцениеце призналась в любви к покинувшему шоу «Голос. Дети» Нагиеву

Актриса Агата Муцениеце рассказала, какого ей на шоу «Голос. Дети» без покинувшего проект ведущего Дмитрия Нагиева. Звезда «Закрытой школы» призналась в любви к шоумену.
Муцениеце заскучала по Нагиеву после старта юбилейного сезона программы. По словам актрисы, в глубине души она навсегда «оставила сердечко» для телеведущего.
«Дима, ай лав ю!» — обратилась к шоумену артистка в эфире Первого канала.
Место Нагиева на шоу «Голос. Дети» заняла телеведущая Яна Чурикова. Муцениеце не может сказать, как ей работается с новой коллегой, поскольку со старта сезона прошло мало времени, и они пока не встретились на сцене.
Актриса полагает, что у них с Чуриковой все будет хорошо, потому что у телеведущей потрясающая энергия. Артистка назвала коллегу по проекту прекрасной, талантливой и опытной ведущей. Муцениеце добавила, что с детства смотрит Чурикову на экранах.