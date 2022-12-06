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Гендиректор «Дождя» в слезах попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева

Общество
Гендиректор «Дождя» в слезах попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева

Гендиректор «Дождя»✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) пообещала вернуть часть сотрудников телеканала.

Основатель «Дождя» записала и опубликовала видео, в котором со слезами на глазах попросила вернуться уволенного Алексея Коростелева, а также Владимира Роменского (признан иноагентом в России) и Маргариту Лютову (признана иноагентом в России), которые покинули канал из солидарности. Кроме того, Наталья Синдеева перед зрителями.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
синдеева дождь Коростелев
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