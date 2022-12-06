Гендиректор «Дождя» в слезах попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева

Гендиректор «Дождя»✱ (СМИ, выполняющее функции иноагента) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) пообещала вернуть часть сотрудников телеканала.
Основатель «Дождя» записала и опубликовала видео, в котором со слезами на глазах попросила вернуться уволенного Алексея Коростелева, а также Владимира Роменского (признан иноагентом в России) и Маргариту Лютову (признана иноагентом в России), которые покинули канал из солидарности. Кроме того, Наталья Синдеева перед зрителями.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами