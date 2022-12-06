РАНХиГС: выплаты 13-й пенсии неосуществимы из-за нехватки в бюджете 600 млрд рублей

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил, что на выплаты тринадцатой пенсии перед Новым годом потребовалось бы порядка 600 млрд рублей.
В комментарии «Газете.ru» по поводу инициативы фракции «Справедливая Россия — За правду» старший он пояснил, что в федеральном бюджете не заложены средства на ее реализацию. Также это нереально сделать за счет страховых соборов с зарплат нынешних пенсионеров, поскольку в текущем году в номинальном выражении они росли теми же темпами, что и пенсии.
Практика ежегодных выплат тринадцатой пенсии существует в таких европейских странах, как Польша, Венгрия и Италия.