Боевики напали на рынок в нигерийском штате Сокото

Абуджа, 6 декабря. Боевики атаковали еженедельную ярмарку города Яр Булуту в штате Сокото на севере Нигерии.
Бандиты ворвались на рынок около полудня и открыли беспорядочный огонь из автоматов. Шесть человек погибли, многие получили ранения.
По словам очевидца трагедии, боевики сначала атаковали мобильный пост полицейских. Стражи порядка не ожидали нападения, трое силовиков скончались на месте. После этого террористы подожгли патрульный автомобиль.
Депутат местного парламента Саиду Ибрагим заявил, что преступники приехали на мотоциклах. Общее число нападавших составило около 90 человек.
Источник из правительства сообщил, что нападение вызвано недавней операцией военных в штатах Замфара, Кацина и Кадуна. Таким образом, джихадисты обстреляли рынок с целью отомстить за контртеррористические мероприятия армии.
Ранее радикалы атаковали мечеть на севере Нигерии. В результате налета погибли 12 человек.
Кроме того, серия атак на крестьянские общины произошла в штате Кадуна. Бандиты убили 15 жителей деревни и похитили скот.