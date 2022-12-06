Политолог Светов оценил готовность Китая к масштабному противостоянию с США

В комментарии для издания «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов отметил, что следует разделять поведение властей и заявления журналистов. Поскольку официальный Пекин пока не демонстрирует желания лезть на рожон и вступать в прямое противостояние. кроме того, армия Китая сильна, но не участвовала в крупных военных конфликтах с окончания войны во Вьетнаме, тогда как американская армия не только вооружена, но и обучена на конфликтах.