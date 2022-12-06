Политолог Котков рассказал, кто спровоцировал протесты в Монголии

Власти Монголии сами создали условия для протестов в Улан-Баторе. Такое мнение высказал политолог Кирилл Котков.
Эксперт принял участие в конференции Медиагруппы «Патриот». Мероприятие было посвящено волнениям в Монголии. Котков рассказал, кто спровоцировал протесты в Улан-Баторе.
«Что в Китае, что на Украине в 2014 году, что в Монголии, условия для протеста созданы усилиями местной же власти. Ее слабостью которой является та же рентная экономика, провоцирующая на коррупцию», — отметил политолог в студии медиацентра «Патриот».
Котков напомнил, что протесты действительно охватили значительную часть населения страны. В Улан-Баторе и его окрестностях сосредоточена едва ли не половина жителей Монголии.
Несколько дней в республике продолжаются демонстрации. Волнения вспыхнули из-за кражи угля, который Китай должен был получить от Монголии.