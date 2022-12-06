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Обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ фермера заключили под стражу в Тюмени

Происшествия
Обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ фермера заключили под стражу в Тюмени

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве сотрудника ФСБ. Его поместили под стражу до 3 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба инстанций региона.

По данным следствия, силовик вместе с приятелями приехал на охоту в лес у села Бухтал. В какой-то момент фермер выстрелил в потерпевшего с близкого расстояния. Пострадавшего госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.

Фигурант не признал свою вину. При этом его причастность к совершению преступления подтвердили свидетели.
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