Обвиняемого в убийстве сотрудника ФСБ фермера заключили под стражу в Тюмени

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве сотрудника ФСБ. Его поместили под стражу до 3 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба инстанций региона.
По данным следствия, силовик вместе с приятелями приехал на охоту в лес у села Бухтал. В какой-то момент фермер выстрелил в потерпевшего с близкого расстояния. Пострадавшего госпитализировали, однако позже он скончался в больнице.
Фигурант не признал свою вину. При этом его причастность к совершению преступления подтвердили свидетели.