Полиция Буркина-Фасо ликвидировала три бандформирования в центральной части страны

Уагадугу, 6 декабря. Представители полиции Буркина-Фасо сообщили о ликвидации трех бандформирований в столице страны.
Одна из группировок занималась вооруженными ограблениями и торговлей наркотиками. Злоумышленники регулярно совершали нападения на автомобилистов.
Другое формирование специализировалось на краже мотоциклов. Бандиты разбирали мопеды и продавали запчасти на черном рынке.
Третья банда занималась нападениями на жителей Уагадугу и грабежами со взломом. Радикалы выбирали цели заранее и следили за ними в течение некоторого времени.
Представители полиции сообщили, что раскрыли преступные сети при содействии бдительных граждан. Силовики поблагодарили население за сотрудничество.
Правоохранительные органы изъяли у группировок несколько единиц оружия, амуницию и технику. Кроме того, они конфисковали более двух тонн запчастей для мотоциклов.
Ранее Главное управление национальной полиции Буркина-Фасо провело пресс-конференцию для повышения осведомленности населения о деятельности ведомства. Участниками мероприятия стали журналисты, общественные деятели и жители республики.